Oproep gemeenten: ‘Stop met die treinensoap, laten we praten’

Hij reageert op nieuw uitstel van de discussie in provinciale staten over de inbouw van nieuwe beveiliging in de huidige treinen of aanschaf van snellere, betere, nieuwe treinen. Dat gebeurde woensdagavond, nadat Zevenbergen zelf bekend dat er nog altijd veel onduidelijk was. Bovendien had hij een verzoek aan de gemeenten om mee te betalen aan nieuwe treinen al vijf weken geleden zullen doen, maar kregen de gemeenten dat pas eind vorige week. De discussie wordt waarschijnlijk pas tegen de zomervakantie voortgezet.