Oppositiepartijen presenteren gezamenlijk hun ‘Progressieve Agenda’ en dit staat daarin

Ze lopen ertegenaan dat de coalitiepartijen PAB, VVD, CDA, SGP en ChristenUnie hen eigenlijk nauwelijks ruimte bieden voor inspraak in hun plannen, zegt Trijntje van Es (D66): ,,Terwijl wel beloofd was om inspraak te hebben in het coalitieakkoord, maar daar is na bijna een jaar nog niets van terechtgekomen. Dat is een heel conservatief akkoord, terwijl een flink deel van de Papendrechters heeft gekozen voor sociale, progressieve en duurzame plannen.’’

Comfortabele meerderheid

De vijf coalitiepartijen hebben met zeventien van de 25 raadszetels een comfortabele meerderheid. ,,Het is helaas al de tweede raadsperiode dat er een coalitie zit met partijen rechts van het midden. Maar democratie is niet alleen doen wat de meerderheid wil, je hebt ook te luisteren naar alle minderheden. Daarom moeten we gezamenlijk optrekken, anders komt er niets van terecht. Dat is veel effectiever.’’

Daarom hebben de vier partijen hun verkiezingsprogramma's naast elkaar gelegd en bekeken welke overeenkomsten zijn. Aan de hand daarvan is de Papendrechtse Progressieve Agenda opgesteld. Daarin staan volgens hen concrete voorstellen, zoals gratis openbaar vervoer voor 66-plussers, twee keer zoveel bomen in het dorp, versnelling van de energietransitie et cetera.

,,Het zijn allemaal punten die nu ondergesneeuwd zijn, waar geen aandacht voor is’’, zegt Van Es. ,,Als we een voorstel indienen, hebben we met zijn vieren in ieder geval al acht stemmen voor en dan hebben maar één of twee andere partijen nodig om iets voor elkaar te krijgen.’’

