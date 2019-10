Opnieuw gigantisch geldbedrag gevonden in woning Zwijndrecht: 72.000 euro

Justitie wil moordenaar van Dordtenaar Gerrie Kroeze opnieuw achter de tralies

19:18 Na een aanvankelijke veroordeling tot een levenslange celstraf voor de moord op Gerrie Kroeze in Dordrecht in 2004 legde het gerechtshof R.Z. in 2008 uiteindelijk 18 jaar cel op. Daarvan zat hij tweederde uit, om daarna voor behandeling naar kliniek De Kijvelanden te gaan. Daar ging Z. volgens justitie meermaals de fout in. En dus moet hij voor een half jaar terug de cel in.