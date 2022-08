Opgelet! Reislustige kater Husman is opnieuw spoorloos

Begin van dit jaar legde kater Husman bijna 100 kilometer af op zijn reis van Beverwijk naar rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht . Nu is de kat van Margot Reesink wederom spoorloos. ‘Huus’ verdween in de nacht van zaterdag 6 op zondag 7 augustus en zijn baasje heeft sindsdien niets van hem vernomen. Ze roept iedereen op uit te kijken naar hem.

In februari zocht Margot een week naar Husman, haar nu 3 jaar oude kat. Flyers en berichten op sociale media hielpen niet. Dat was niet zo gek, want Husman kwam, vrijwel ongedeerd, pas in Zwijndrecht weer boven water. Daar vond Hellevoeter Martin Klompé het uitgehongerde dier.

Emotionele hereniging

Hij besloot Husman naar dierenasiel Louterbloemen in Dordrecht te brengen. Daar volgde een emotionele hereniging met Margot. Ze had de kat toen pas drie maanden in huis. Hoe de kat de reis heeft afgelegd, is niet duidelijk, maar de kans bestaat dat het dier ergens op de trein is gesprongen.

De kans is groot dat Husman vroeg of laat ergens gevonden wordt. Hij is namelijk gechipt. Margot is er niettemin niet gerust op dat hij weer levend en wel terugkomt. ‘Huus is nogal een sukkel, ik vrees allerlei ergs’, laat ze in een twitterbericht weten.

