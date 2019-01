Op een segway door de Dordtse Merwehal crossen: het kan vanaf dit jaar

COLUMN Mijn 2019 draait weer om die columns van gemiddeld 347 woorden die ik u dagelijks voorscho­tel

6:24 En toen was het ineens 2019. Gek eigenlijk, maar met het stijgen der jaren lijkt het wel of de seizoenen steeds sneller voorbij vliegen. Vandaag de dag heb ik mijn nieuwjaarswensen nog niet uitgesproken of ik sta alweer in de supermarkt uit te dokteren wat ik met de kerst op tafel ga zetten.