Op een bus wachten die misschien wel helemaal niet komt: chauffeurs leggen werk deze week neer

Hoge energiekos­ten zorgen voor run op dekentjes: ‘Kunnen bijna heel Dordt van plaids voorzien’

Thermostaat laag, warme dekentjes uit de kast: mensen doen er alles aan om energiekosten te besparen. Dat merken winkeliers ook, er is een heuse ‘run’ op dekens. ,,We hebben dit jaar extra veel ingekocht, en dat is maar goed ook.”

17 oktober