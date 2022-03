Op dit stembureau kunnen alle stemmers een bak koffie krijgen: ‘Daar hebben we alle tijd voor vandaag’

Of ze zin in koffie hebben? Henk Lingeman staat achter de bar van het stembureau in sporthal De Reiger in Groot-Ammers als een man en een vrouw hun stem hebben uitgebracht. De voorzitter van het stembureau biedt het echtpaar een versgezette bak koffie aan. ,,Het is zo rustig dat we daar alle tijd voor hebben’’, zegt de gepensioneerde ambtenaar (69). Het is kwart over negen, de teller staat op acht stemmers.