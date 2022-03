Op deze plekken in de Drechtsteden kun je deze week hulpmiddelen voor Oekraïne inleveren

Verschillende producten

ZorgMies zamelt in samenwerking met Blue Amigo en gemeente Zwijndrecht sinds maandag en tot en met donderdag 10 maart spullen in aan de Lindtsedijk 14 in Zwijndrecht. Op dinsdag en donderdag kun je van 10.00 uur tot 16.00 uur inleveren, op woensdag kan het tot 19.00 uur. ZorgMies mikt op hygiëneproducten, dingen om warm te blijven, voedsel (verpakt en houdbaar) en EHBO-artikelen.

Oud-beroepsmilitair zamelt in

Inmiddels krijgt Peter de Borst hulp van een grote groep dorpsbewoners en ook de gereformeerde kerk aan de Middeldiepstraat in Sliedrecht doet mee. Een lokaal in de oude Groen van Prinstererschool is de plek waar mensen elke donderdag, vrijdag en zaterdag spullen kwijt kunnen. De spullen gaan vooralsnog naar de vluchtelingen aan de Poolse grens, want Peter liet zaterdag weten dat ze Oekraïne niet in kwamen.

Van dierenvoer tot luiers

Marjolijn Kok-de Bruyn zamelt samen met nog een groep vrijwilligers een lading spullen in voor Oekraïense hondenfokkers. De Dordtse is zelf hondenfokker en zamelt samen met nog een groep vrijwilligers onder andere hondenbrokken en puppymelk voor de honden en EHBO-spullen en hygiëne artikelen in voor de mensen. Binnen drie dagen kregen ze vier bussen vol die inmiddels bijna in Oekraïne zijn aangekomen. Eind maart hopen ze nogmaals te gaan, dus zijn ze bezig met een nieuwe lading. Ook wat inleveren? Dat kan op de Herradestraat 68 in Dordrecht.

Volledig scherm Een deel van al het ingezamelde hondenvoer. Er is al zo'n drieduizend kilo voer verzameld. © Marjolijn Kok-de Bruyn

JCI Drechtsteden verzamelt hulpgoederen

Zaterdag had de ondernemersvereniging een succesvolle inzamelingsactie, maar daar spullen inleveren is nog steeds mogelijk. Dit kan op donderdag -en vrijdagavond van 17.30 uur tot 21.00 uur aan de Veerweg 165 in Papendrecht (achterzijde van het gebouw). Ook kan het zaterdag weer van 09.00 uur tot 15.00 uur.

Havenkerk Alblasserdam zoekt hygiëneproducten

Ook de Havenkerk in Alblasserdam neemt hulpgoederen nog graag in ontvangst. De inzamelaars zijn vooral op zoek naar allerlei hygiëneproducten, EHBO-materiaal en lang houdbare levensmiddelen. Inleveren kan aanstaande vrijdag van 19.00 uur tot 21.00 uur en zaterdag van 14.00 uur tot 18.00 uur aan de Iepenlaan.

Volledig scherm In Mijnsheerenland (Hoeksche Waard) werden in de afgelopen week dozen vol met spullen ingezameld. © Arie Kievit

Bouwhelmen en scheppen nodig

Fred Romijn zamelt, met zijn Oekraïense schoonfamilie in het achterhoofd, spullen in. ,,Medicijnen, conserven, scheppen en bouwhelmen zamelen we in. Het zijn dingen die dus richting het front gaan.’’ Van maandag tot en met vrijdag is Romijn elke avond van 19.00 uur tot 21.00 uur in de oude zaak van zijn vader te vinden voor mensen die spullen willen doneren. Het adres is De Buurt 12 in Hardinxveld-Giessendam.

Vooral medische hulpmiddelen

Oud ambulanceverpleegkundige Henry Stok en zijn uit Oekraïense vrouw Tanya hebben al een bak aan spullen ingezameld en zijn nu met name bezig met het inzamelen van medische hulpmiddelen. Denk aan verband, naalden, infuussystemen en -vloeistoffen, pijnstillers, steriele handschoenen, enzovoort. Voor iedereen die iets heeft; Henry en Tanya - die wonen in Papendrecht - zijn bereikbaar op 078-6171631.

Nog meer inzamelingsacties in de regio Drechtsteden? Laat het ons weten via dd.redactie@ad.nl.

