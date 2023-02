Ook Papendrecht maakt 1 euro per inwoner over aan Giro555

Giro555 zamelt geld in voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Dordrecht zegde eerder al een gift van 30.000 euro voor transportkosten van Dordtse hulpgoederen naar het getroffen gebied toe, maar doneert ook nog 91.500 euro extra. Vijfheerenlanden maakte al 60.000 euro over naar de organisatie. Zwijndrecht doneert bijna een halve ton; een aantal dat gelijkstaat aan het aantal inwoners.

Fadi ontvluchtte de oorlog in Syrië, zijn familie is nu getroffen door de aardbeving: ‘Leven was daar al zo zwaar’

Elke fractie positief

Maandag wierp Trijntje van Es (D66 Papendecht) het initiatief nog eens op. De raad was positief; elke fractie was akkoord met een donatie van 1 euro per inwoner van de gemeente Papendrecht. Ook de kersverse burgemeester Margreet van Driel ziet dat zitten. ,,Dank voor de mooie suggestie en dank dat het unaniem is. Ik weet niet precies hoe het juridisch gaat, maar dit moeten we zo praktisch mogelijk oplossen. 1 euro per inwoner; dat gaan we snel in gang zetten.’’