Ook laatste dag van de Dordtse Kerstmarkt afgelast vanwege slecht weer

‘Een club die weg is, komt nooit meer terug’

12:12 Het zijn donkere tijden voor FC Dordrecht. Dat de club troosteloos onderaan staat in de Keuken Kampioen Divisie is nog de minste zorg. Zonder garantstelling van de gemeente is de club ten dode opgeschreven. ,,Een betaald voetbal organisatie is belangrijk voor een stad, maar we moeten ook weer niet overdrijven.’’