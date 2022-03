Ook dieren slachtoffer van oorlog in Oekraïne, dierenambulance Zuid-Holland Zuid wil helpen

Meerdaags food­truck-festival komt naar Hen­drik-Ido-Am­bacht

Muziek, entertainment en vooral veel voedsel; in het Burgemeester Baxpark in Hendrik-Ido-Ambacht vindt van donderdag 26 tot en met zaterdag 28 mei 2022 het foodtruck-festival TOOST plaats. De toegang is gratis.

