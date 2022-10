Onzekerheid voor honderden kinderen nu vervoerder er van de ene op de andere dag mee stopt

Het is onzeker of honderden kinderen uit de regio die dagelijks gebruik maken van het leerlingenvervoer na de herfstvakantie nog op school kunnen komen, nu vervoerder Maasstad heeft aangekondigd zijn werkzaamheden te staken.

Dat bedrijf uit Rotterdam verzorgt tot op heden het leerlingenvervoer van tweehonderd kinderen in Dordrecht en omliggende gemeenten en bijna vijftig kinderen worden dagelijks naar hun dagbesteding gebracht (het jeugdhulpvervoer). Maastad Regie Centrale, zoals de vervoerder voluit heet, houdt op 1 november op te bestaan. Gevolg is dat Stroomlijn, dat het vervoer voor de gemeente regelt, met een flink gat zit. Het gaat om 30 procent van de meer dan achthonderd kinderen die dagelijks uit naam van Stroomlijn vervoerd worden.

,,Dat zijn dus een heleboel kinderen die vanaf 1 november niet op school of hun dagbesteding kunnen komen’’, zegt Rob Oosterbaan van Stroomlijn. ,,En dat is natuurlijk ongewenst. Daarom zijn we met man en macht op zoek naar een andere vervoerder om dit gat op te vullen.’’ Het is allesbehalve zeker dat dit daadwerkelijk lukt op deze korte termijn. ,,We kunnen alleen maar hopen op een goede afloop.’’

Die zou er bijvoorbeeld uit kunnen bestaan dat de chauffeurs van Maasstad en het materiaal worden overgenomen door één van de andere taxibedrijven, waar inmiddels mee onderhandeld wordt. Stroomlijn en de gemeenten zijn behoorlijk overvallen door het nieuws, dat pas afgelopen maandag werd gemeld door het bedrijf. ,,De consequenties weet ik op dit moment niet’’, aldus de Dordtse wethouder Chris van Benschop. ,,Maar we zitten er bovenop.’’

Alle ouders en verzorgers zijn inmiddels per brief geïnformeerd over de stand van zaken. ,,Voor hen is dit natuurlijk verschrikkelijk’’, zegt Oosterbaan. ,,En dat realiseren we ons terdege. We hebben hen daarnaast om hulp gevraagd om mee te denken over alternatieven om hun kinderen te vervoeren.’’

Onduidelijk is waarom Maasstad Regie Centrale de pijp aan Maarten geeft: de telefoon wordt niet beantwoord. Het ligt voor de hand dat ook het Rotterdamse bedrijf, net zoals zoveel andere sectoren, te kampen heeft met gebrek aan personeel. Het bedrijf is nu ook nog werkzaam in de regio’s Amstelveen en Aalsmeer en kreeg daar afgelopen zomer zelfs een boete, omdat het vervoer niet op orde was.

Krap qua bezetting

Daar is in de regio Drechtsteden in ieder geval geen sprake van, al is het ook hier krap qua bezetting, weet woordvoerder Toyah Waijers van de gemeente Dordrecht: ,,De effecten van de problemen in de gehele vervoerssector in Nederland merken we ook in Dordrecht en de regio.’’ Oosterbaan: ,,Er is nu eenmaal een grotere vraag naar vervoer dan geboden kan worden.’’

De kans is met het wegvallen niet denkbeeldig dat vanaf 1 november ritten niet uitgevoerd kúnnen worden. ,,Dat vinden wij zorgelijk’’, zegt Waijers. ,,Het gaat om kinderen waarvoor regelmaat, structuur en naar school gaan belangrijk is. Er wordt alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de kinderen gebruik kunnen blijven maken van het vervoer.’’

Inmiddels wordt gesproken met een andere vervoerder die de klus wellicht kan overnemen, maar zeker is nog niets. ,,Totdat de oplossing is gevonden is het onzeker dat alle kinderen op de plek van bestemming komen.’’ In het allerslechtste scenario zullen ouders zelf aan de bak moeten om hun kroost op de plaats van bestemming te brengen. ,,Daarin vragen we hun hulp in het meedenken naar mogelijke tijdelijke oplossingen, zoals met elkaar carpoolen.’’

Van Benschop zegt dat ze donderdag met meer informatie komt over hoe het verder moet.

