Ontlading groot bij examenleerlingen, feest op het schoolplein

Even omlopen: de Lange IJzeren brug heeft (alweer) kuren en staat mogelijk nog tot dinsdag open

De Lange IJzeren brug in het centrum van Dordrecht heeft kuren. Een aantal bouten zijn stuk en dus blijft hij open staan. Dat betekent dat wandelaars dit weekend even om moeten lopen. Boten kunnen gewoon de haven in en uit. De brug staat immers open.

3 juni