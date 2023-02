Onleesbare gedenksteen Watersnood wordt opgeknapt: ‘Je kunt de tekst nauwelijks meer lezen’

Vuijk Noorland mopperde er onlangs in een artikel in het AD over dat de tekst op dat monumentje op de dijk ter hoogte van de waterbushalte eigenlijk niet meer te lezen is. ,,Er staan daar regelmatig mensen te kijken, maar je kunt de tekst nauwelijks meer lezen. Ik moet toch eens vragen of de woningstichting of de gemeente daar iets aan kan doen’’, aldus de Papendrechter in dat artikel.