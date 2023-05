Ongeveer acht op de tien 17-plussers in de gemeente Dordrecht is in het bezit van een rijbewijs

Man die zwangere buurvrouw beschermde werd afgetuigd: ‘Hij kwam kruipend naar binnen’

Het ene moment keek hij gezellig met zijn vriendin op de bank naar de televisie, enkele minuten later kroop een Dordtenaar ernstig toegetakeld en bebloed bij een buurvrouw het huis binnen. ,,Ik zag pure paniek in zijn ogen’’, vertelde de bewoonster tegen de gealarmeerde politie. De dader van dat geweld was volgens het OM de 24-jarige oud-kickbokser Denzel R. Hij stond vrijdag voor de rechter.