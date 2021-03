Ongeval op de A16, tunnelbuis Drechttunnel afgesloten

Politie deelt signale­ment van nep-GGD’ers die ‘coronaprik’ gaven

16 maart De politie heeft dinsdagavond in Opsporing Verzocht de signalementen gedeeld van de oplichters, die zich voordeden als medewerkers van de GGD en in die hoedanigheid twee ouderen in Heerjansdam hebben ‘gevaccineerd’ met een onbekende heldere vloeistof. Het zou gaan om een vrouw van rond de 60 en een man van in de 30.