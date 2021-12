Ongeneeslijk zieke Natascha had nog één laatste wens die werd vervuld: ‘Twee dagen later overleed ze’

De ongeneeslijk zieke Natascha had nog één laatste wens: haar lieve paard Lieuwe voor de laatste keer kroelen, gedag zeggen. Het beestje moest 400 kilometer afleggen om bij zijn bazin te komen. Voor een afscheid dat niemand, helemaal niemand, onberoerd liet. ‘Twee dagen later overleed ze.’

,,De ongeneeslijk zieke Natascha, ruiter in hart en nieren, verbleef in ons ziekenhuis en wist dat ze spoedig zou overlijden”, blikt het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht terug op een paar weken geleden. ,,Ze had nog één diepgevoelde wens: haar paard Lieuwe gedag zeggen. Maar de tijd drong en Lieuwe bevond zich in Noord-Duitsland.”

Het plan om Natascha daar nog naartoe te brengen, bleek niet meer haalbaar. ,,Haar beste vriendin besloot: dan moet het paard maar naar Dordrecht komen, een rit van 400 kilometer per trailer. Het móest lukken en het lukte ook.”

Het leverde een intens mooie en verdrietige ontmoeting op, is ook op de video te zien. Lieuwe, voor het ziekenhuis staand aan het bed van een zielsgelukkige Natascha. ,,Na de laatste ontmoeting, met een pluk manen van Lieuwe stevig vastgeklemd in haar hand, is Natascha teruggegaan naar de afdeling. Daar is ze twee dagen later overleden.”

Quote We hopen dat de beelden moed geven Albert Schweitzer ziekenhuis

Dit afscheid beklijft. ,,Een afscheid tussen een opgenomen patiënt en een klein huisdier komt vaker voor, maar dit hebben wij in ons ziekenhuis nooit eerder gezien en het heeft alle betrokkenen diep geraakt. Destijds wilden wij de familie niet belasten met de vraag om de beelden te mogen delen. Nu heeft de partner van Natascha daar uit volle overtuiging aan meegewerkt.”

Kracht, hoop en liefde

Ook zouden de beelden de kracht van de band tussen mens en dier illustreren. ,,En het laat zien hoe mensgericht de zorg kan zijn, ook in coronatijd. Het gebeurde op een vrijdag, afgelopen oktober. Wij wensen iedereen die - zeker op deze donkerste dagen van het jaar - in moeilijke omstandigheden verkeert, oprecht veel kracht, hoop en liefde toe en we hopen dat deze beelden moed geven.”

