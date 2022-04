Ongeluk op A15 met meerdere voertuigen bij Sliedrecht-West

Drie maanden vertraging voor renovatie van Burgemees­ter Winkler­plein

Opnieuw is er een kink in de kabel bij de renovatie van het Burgemeester Winklerplein in Sliedrecht. Na meer dan twintig jaar praten, dacht de gemeente dat alle neuzen dezelfde kant op stonden. Nu blijkt dat de provincie vindt dat er te veel nieuwe woningen in het plan zitten.

11 april