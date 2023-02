Onderzoek onder Molenlanders over relatie met hun gemeente: ‘Resultaten zijn teleurstellend’

Hoe de dood van een Syrische peuter Daniël (29) er toe aanzette Christian Refugee Relief op te richten

Het beeld van de kleine Aylan, in zijn rode T-shirtje liggend op zijn buik in de branding van een Turks strand. Dood. Verdronken. Zoals meer Syrische vluchtelingen die via de zee een veilig heenkomen zochten. Dat was voor Daniël van der Leer hét moment om in actie te komen voor de verdrevenen en wanhopigen.