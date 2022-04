Onderzoek naar PFAS wéér uitgesteld, maar dat weerhoudt tuinders niet: ‘We werken toch al jaren met dat gif’

Geldgebrek dreigt voor kersverse gemeentebe­stu­ren: ‘Nieuwe coalitie moet flinke puzzel leggen’

Het smeden van nieuwe plannetjes door de kersverse gemeenteraden kan de komende tijd flink worden doorkruist door een gebrek aan geld. Bijvoorbeeld het behouden of verbeteren van voorzieningen kan een probleem worden als dit jaarlijks op de begroting drukt. Veel gemeenten dreigen namelijk over een aantal jaar diep in de rode cijfers te belanden.

