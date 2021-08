Onderzoek naar ‘koffermoord’ in Rotterdamse woning gaat door: ‘We willen weten wat daar gebeurd is’

‘Corona­piek­je’ in Albert Schweitzer ziekenhuis goed te overzien, vooral niet-gevacci­neer­den opgenomen

30 juli Net als in andere ziekenhuizen in Nederland is er in het Albert Schweitzer ziekenhuis een ‘coronapiekje’. Al is dat nog goed te overzien, volgens Peter van der Meer, voorzitter van de raad van bestuur. ,,Wat duidelijk opvalt, is dat de nu opgenomen patiënten uit diverse leeftijdsgroepen maar één ding gemeen hebben: ze zijn niet of nog niet volledig gevaccineerd.”