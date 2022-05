Onderwijsmuseum en HBO Drechtsteden vinden elkaar

De opleidingsmanager van HBO Drechtsteden werkt voortaan vier uur per week in het museum. Op die manier leert ze de mensen van het museum kennen en weet ze wat daar speelt. Ze ziet waar wij mee bezig zijn en kan ons dan wijzen op stagiaires van een studierichting die daarbij past”, vertelt Reijnhoudt.

De eerste stagiaires gaan aan het begin van het nieuwe schooljaar aan de slag. Voorlopig zijn er twee stageplekken, al kunnen dat er meer worden: ,,We willen er alleen zeker van zijn dat we goede begeleiding kunnen geven. Een stagiaire moet zinvolle opdrachten krijgen, zodat wij er ook echt wat aan hebben.’’

Jong bloed altijd mooi

Ze rekent er op dat de jonge medewerkers actuele kennis inbrengen: ,,Maar ook dat ze gewoon vragen waarom we iets eigenlijk op een bepaalde manier doen. Jong bloed op de vloer is altijd mooi.’’

Ondertussen werkt HBO Drechtsteden aan een onderdeel onderwijs in de opleiding psychologie. Dat zal verzorgd worden in het museum.

Hoger beroepsonderwijs voor kinderen

Verder verzorgen de twee instellingen voortaan samen HBO voor Kids. Daarin krijgen basisschoolleerlingen op hun niveau zaken voorgeschoteld waar het hoger beroepsonderwijs zich zoal mee bezighoudt. Van den Bosch: ,,Het is leuk om ze al vast een doorkijkje te geven op waar ze na de middelbare school naar toe gaan. We laten ze bijvoorbeeld met een trendwatcher naar het Dordrecht van 2822 kijken of we gaan in op manipulatie van nieuws met deepfakevideo’s.’’