Onderwijsassistent die leerlingen wees op zondigheid van homoseksualiteit in beroep tegen zijn ontslag

Bedenkers megabeeld ongeduldig over voortgang: ‘Onze handen jeuken’

Komt het er of komt het er niet? De Dordtse gemeenteraad maande in april wethouder Maarten Burggraaf om haast te maken met de plannen voor het megabeeld Hanneken van Dordt, maar daar is volgens de initiatiefnemers nog weinig van te merken.