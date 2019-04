Ondernemers teruggefloten door de EO en KRO-NCRV: Verbod op gebruik van de naam ‘The Passion’

Hoe het plan voor het Dordtse Sportpark Schenkel­dijk uitgroeide tot een hoofdpijn­dos­sier

31 maart Wat jaren terug begon met optimistisch plannen maken, is vandaag de dag één groot hoofdpijndossier. Ook al ligt er nu een plan voor het Dordtse Sportpark Schenkeldijk, een aantal clubs dat er gebruik van moet gaan maken, is mordicus tegen. Het laatste woord is er nog niet over gesproken, het dossier sleept voort. Een overzicht.