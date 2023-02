Ondanks klachten omwonenden mogen garages Van Neurenburgpad ook gebruikt worden voor opslag

COLUMN Over een dode dichter die ‘gebleven’ is

Heden voelen mijn voeten zich goed in hun sokken en die weer in hun ruime maar nog niet sloffende schoenen. Het is de eerste regel van het gedicht ‘Dit Eiland’ van de Dordtse schrijver/dichter Jan Eijkelboom. Nu ben ik over het algemeen niet zo héél sterk in het onthouden van dichtregels, maar deze strofe ken ik uit mijn hoofd omdat ik ‘m zo’n beetje dagelijks onder ogen krijg.