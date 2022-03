Omwonenden fel tegen 27 meter hoge woontoren op schoolterrein Wielwijk

In totaal zitten er 32 appartementen en 13 rijtjeswoningen met tuin in de plannen. Daarnaast wil Yulius er een nieuwe school voor 180 leerlingen bouwen, ter vervanging van de huidige Drechtster in Sterrenburg en het Parkcollege van Horizon aan de Hugo van Gijnweg.

Verlies aan privacy en uitzicht

Inburgeringscursussen

Momenteel is de school in gebruik bij het Da Vinci College om inburgeringscursussen te geven. De gemeente laat het terrein ontwikkelen door een consortium van Heijmans, VORM en Dudok. ,,Die samenwerking is best bijzonder. We hebben elk onze eigen expertise en vullen elkaar aan”, zegt Chakir Ahaloui, Ontwikkelingsmanager bij Heijmans. ,,We hebben al goed geluisterd naar de omwonenden door de hoogte terug te brengen.”