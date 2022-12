Omstreden pompgemaal wordt, ondanks uitspraak rechter, pas halverwege volgend jaar verplaatst

Het omstreden rioolgemaal aan de Hazelaarlaan in Dordrecht wordt pas in het tweede kwartaal van volgend jaar verplaatst. Eerder kan niet volgens de gemeente Dordrecht, die daarmee een gerechtelijke uitspraak in de wind slaat.

De rechter oordeelde in februari dat het gemaal, dat in oktober 2018 plotseling opdook voor een nieuwbouwwoning aan de Hazelaarlaan in de Dordtse wijk Dubbeldam, uiterlijk 31 december verplaatst moet zijn. De bewoonster, die uiteindelijk dus naar de rechter stapte, is al sinds dag één bezig om het gemaal weg te krijgen. Toenmalig wethouder Marco Stam zegde dat vrijwel direct toe, maar het gebeurde nooit.

Hoge kosten

Vooral vanwege de hoge kosten bleef de verhuizing achterwege. De gemeente becijferde eerder dat dat een half miljoen euro zou kosten. Dat was voor de rechter geen enkel argument, al was het maar omdat ‘fout op fout’ gestapeld was sinds 2018.

,,Dit is een complexe zaak’’, stelt woordvoerder Edward Ernst van de gemeente Dordrecht, die daarom beweert dat oudjaarsdag niet haalbaar is. ,,We moeten met heel veel zaken rekening houden, er moet een nieuw ontwerp worden gemaakt, er moet onderzoek gedaan worden, de klus moet aanbesteed worden et cetera.’’ Eerder dan het tweede kwartaal lukt écht niet, beweert hij. Ook lange levertijden van materialen zouden de gemeente parten spelen.

Volledig scherm Zo hoog was het pompgemaal aanvankelijk. © AD

Het gemaal wordt enkele tientallen meters verderop geplaatst, onder de toegangsweg vlak bij de brug richting de Dubbelsteynlaan Oost. ‘Een zeer opmerkelijke keuze’, noemt de bewoonster dat. ,,De gemeente heeft eerder zelf al aangegeven dat deze optie niet haalbaar is, vanwege veiligheidsrisico’s, noodzakelijke werkzaamheden en verkeer wat eroverheen rijdt.’’

De rechter heeft geen sanctie opgelegd voor het missen van de termijn, dus dat is vooralsnog zonder gevolgen. Die zouden alleen kunnen volgen als de bewoonster opnieuw een procedure aanspant.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.