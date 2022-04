Omstreden kunstproject ‘Rivier, boot, stad’ wordt tóch door de Dordtse straten gesleept: ‘Raar én fantastisch’

Politie houdt automobi­list zonder geldig rijbewijs voor de zevende keer aan en nu is hij zijn auto kwijt

Niet één, niet twee, maar zes keer eerder betrapte de politie een automobilist die zonder geldig rijbewijs reed. Zondagochtend rond vier uur werd de man in Wijngaarden voor de zevende keer aangehouden. Onmiddellijk nadat hij was gestopt, bekende hij dat zijn rijbewijs was ingenomen.

3 april