OM: Man (24) die dodelijk ongeluk Alblasserdam veroorzaakte reed door rood én veel te hard

Op de Edisonweg werden werkzaamheden uitgevoerd, waardoor de toegestane maximumsnelheid op het moment van het ongeval 30 kilometer per uur was. Volgens een woordvoerder van het OM reed de Papendrechter twee á drie keer zo hard. Ook reed hij door rood. ,,Dus de meiden valt niets te verwijten.’’

De man uit Papendrecht werd vrijdag, net zoals twee weken geleden, voorgeleid, waarna de rechter-commissaris besloot om hem zeker negentig dagen vast te laten zitten. Het OM verdenkt de 24-jarige man nu van doodslag dan wel voor het veroorzaken ‘van een ongeval met de dood of zwaar lichamelijk letsel ten gevolge’. ,,We hebben meermaals de vraag gehad waarom we voor doodslag gaan. Dat gebeurt bij een verkeersongeval namelijk niet heel vaak, maar gezien de omstandigheden is dat waar we op inzetten.’’