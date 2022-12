Oeuvre van kunstenaar Rein Dool (89) hangt in Dordrechts Museum: ‘Ik teken nog dagelijks’

COLUMN Wegpoetsen wat eens was, maar ons nu niet zint

Is dit een grap of om te huilen? Die regel uit Herman van Veens prachtlied ‘Waar blijft de tijd?’ schoot door me heen toen ik las over dat schilderij van de Dordtse kunstenaar Rein Dool, dat vorige week is weggehaald uit het academiegebouw van de universiteit van Leiden. Waarom?

14 november