Oekraïense moeders tot tranen geroerd door inzamelingsactie van basisschoolleerlingen

Programma van bierfesti­val in Wantijpark is rond, deel van de kaartjes is al uitver­kocht

Het programma voor het grote Mout Bierfestival, wat dit jaar voor het eerst naar Dordrecht komt, is rond. Van vrijdag 29 juli tot en met zondag 31 juli is het een eet-, maar bovenal een bierfestijn in het Wantijpark. Meer dan tweehonderd soorten speciaalbier staan dan klaar.

13 juli