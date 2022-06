Oceanco levert grootste in Nederland gebouwde superjacht op (met een spa, sauna én yogastudio)

Steeds meer grote, toonaange­ven­de bedrijven kiezen voor de Drechtste­den: ‘We beginnen op te vallen’

De tijd dat de bloeiende bedrijvigheid in de Drechtsteden een goed bewaard geheim was, lijkt definitief voorbij. Grote bedrijven als baggeraar Boskalis en superjachtbouwer Oceanco timmeren al een tijdje aan de weg. Binnenkort volgt een grote uitbreiding van vliegtuigbouwer Fokker in Papendrecht en de komst van nieuwe grote spelers als online supermarkt PicNic en pakjesbezorger DHL. Het einde lijkt bovendien nog lang niet in zicht.

27 maart