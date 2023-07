Notoire oplichter Ramses S. moet 15 maanden de cel in: ‘Hij gebruikt steeds dezelfde smoes’

Dordtse oplichter Ramses S. zit vast tot hij voor de rechter moet komen

De Dordtse oplichter Ramses S. is opgepakt voor oplichterij, flessentrekkerij en bedreiging. Hij blijft vastzitten tot hij in juli voor de rechter moet komen. Op die manier wil justitie voorkomen dat hij nog meer slachtoffers maakt. De Dordtenaar is na eerdere veroordelingen namelijk gewoon doorgegaan met zijn praktijken.