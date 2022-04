Nog meer vluchtelingen opvangen? Gemeenten stuiten op grenzen: ‘We kunnen mensen niet dwingen’

Er zijn inmiddels landelijk 42.000 plekken. Eind volgende maand moet dit aantal zijn opgekrikt naar 50.000. In de regio Zuid-Holland Zuid komt het neer op 500 extra bedden voor Oekraïners, weet voorzitter Wouter Kolff van de veiligheidsregio. ,,Hier is de inzet erop gericht om - nadat we de 2000 plekken waar het Rijk om had gevraagd hebben gerealiseerd - te proberen tegemoet te komen aan het verzoek van de staatssecretaris om nog meer extra plekken te creëren. We hopen dat we er nog 500 extra kunnen realiseren.”