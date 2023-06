Nog geen titel voor HKC dat op z’n tandvlees loopt: ‘We snakken echt naar het einde’

3D-ge­print, zelfvarend pontje uit Nederland zet Olympische toppers over de Seine tijdens de Spelen

Voor er ook maar één medaille is uitgereikt, is er al een Hollands glorie-momentje voor de Olympische Spelen in Parijs. Een 3D-geprinte, zelfstandig varende elektrisch veerpont van Nederlandse makelij zet in de zomer van 2024 topsporters de Seine over. Een prachtige kans voor Leendert en Marco Hoogendoorn van Holland Shipyards Group.