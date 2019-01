NOC*NSF: Controle op zedenzaken van foute trainers moet beter

Populaire sport­school betrekt nieuw pand in Papen­drecht: ‘Inmiddels ruim 400 leden’

8 januari CrossFit Papendrecht is in vijf jaar tijd zo hard gegroeid dat de sportschool moest verhuizen. ,,We hebben inmiddels ruim vierhonderd leden”, zegt eigenaar Mark Maste. ,,CrossFit is alles een beetje goed kunnen, maar nergens in uitblinken.”