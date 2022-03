Nieuwste aanwinst van regisseur Steven Spielberg is klaar: een Oceanco-superjacht van 109 meter

VIDEO Grootste superjacht van Nederland vaart vanuit Alblasser­dam naar zee en doet test op de golven

Het grootste superjacht dat tot nog in Nederland is vervaardigd, heeft afgelopen maandag vanuit Alblasserdam een proefvaart op zee gemaakt. Het schip, de Y719, wordt gebouwd in de scheepswerf van Oceanco. Het 117 meter lange schip kreeg te maken met flinke golfslag op zee.

8 februari