Nieuwe wegversmalling is verslechtering: ‘Je kunt fietsers niet gebruiken als levend schild’

UPDATE Man (30) in zorginstel­ling overlijdt door steekvlam bij aansteken sigaret: ‘Heftig voor personeel en bewoners’

Hij wilde dinsdag aan het begin van de avond alleen even een sigaretje roken, maar een 30-jarige bewoner van het Dordtse woonzorgcentrum Crabbenhoven moest het met de dood bekopen. Doordat de gasaansteker een steekvlam gaf, vloog de man in zijn rolstoel in brand. Hij overleed later in het ziekenhuis.

12:10