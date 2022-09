Nieuwe treinen eerste optie: ‘Maar voorkomen dat Merwedelingelijn straks niet naar Dordrecht rijdt’

met video Bemande auto beschoten in Dordrecht; politie zoekt op de vlucht geslagen verdachten

Op het Heijeplein in Dordrecht is maandagavond laat een auto met meerdere inzittenden belaagd. De auto werd ook beschoten, waarna de verdachten in verschillende auto's op de vlucht sloegen. Niemand raakte gewond.

20 september