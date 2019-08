Nieuwe sporen gevonden van vermiste Dirk (52) uit Dordrecht

COLUMN De vermissing van Dirk laat me niet los

9:02 Drie of vier goed gerichte vragen en je bent in deze stad nog nét geen familie van elkaar. Ik weet niet of dat nou te maken heeft met het feit dat we met z’n allen op een eiland wonen, of dat het komt omdat de stad Dordt een hoog dorpsgehalte heeft, maar het recept werkt eigenlijk altijd.