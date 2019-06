Nieuwe sneltrein Dordrecht-Eindhoven dreigt boemeltje te worden

Column Dordrecht zou geld moeten stoppen in wijkconcië­r­ges

6:33 In de Rotterdamse editie van deze krant trof ik een artikel aan over zogeheten wijkconciërges, die sinds kort, in verschillende delen van de Maasstad, fungeren als de ogen en oren van de buurt. Rotterdam telt er inmiddels 27 in een volwaardige (en dus ook keurig betaalde) functie en ik dacht bij mezelf: waarom introduceren we dit fenomeen hier op dit eiland eigenlijk niet?