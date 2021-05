Nieuwe burgemeester van Moerdijk blikt terug op tijd in Papendrecht: ‘De herinnering aan de stille tocht raak ik mijn leven niet meer kwijt’

Boswach­ters tevreden over recreanten in de Biesbosch: Het was ‘gezellig druk’ zonder excessen

12:24 In zowel de Dordtse als de Brabantse Biesbosch hebben boswachters, handhavers en de politie donderdag en vrijdag controles gehouden. ‘Duidelijk was dat het publiek in het gebied aanwezig was voor rust, ontspanning en de natuur.’