Nieuwe appartementen en woningen mét tuin in Wielwijk moeten smoel geven aan Admiraalsplein

Hoe ontmasker je fraudeurs? Kees van der Spek komt naar Dordrecht om dit aan onderne­mers uit te leggen

Hoe kunnen ondernemers fraude herkennen en voorkomen? Misdaadjournalist Kees van der Spek gaat hierover op 29 november in gesprek tijdens een congres over cybercrime in het Postillionhotel in Dordrecht.

13 november