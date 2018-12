Nieuwbouw Oud-Krispijn komt er toch

De ontwikkelaar uit Woerden won onlangs de prijsvraag die de gemeente Dordrecht voor het project had uitgeschreven. Bolton begint in het tweede kwartaal volgend jaar met de verkoop en wil eind 2019 beginnen met de bouw van het project Thuis in 3314. De energieneutrale huizen worden aangesloten op het stadswarmtenet en krijgen zonnepanelen. ,,We hebben de woningen zoveel mogelijk in de geest en de sfeer van de wijk ontworpen’’, zegt architect Nico Knipscheer. Dat is terug te zien in accenten als dwarskappen en tuitdaken, luifels boven groene deuren, siermetselwerk en tuinmuren. Parkeren gebeurt op een groen binnenterrein. Alleen de zwarte dakpannen passen niet bij de rest van de wijk. ,,Maar dat moet wel, want op oranje dakpannen steken de zwarte zonnepanelen te veel af’’, aldus Knipscheer.