Nieuw theaterseizoen bij Kunstmin staat voor de deur: ‘De eerste dag 6350 kaarten verkocht’

EVEN VRAGEN AAN Knipperij Papen­drecht ‘Ideaal voor kapper die ambitie heeft, maar financiële last eigen pand niet overziet of wil’

Een werkplek huren voor één of meer dagen in de week in een groot kantoorgebouw kennen veel mensen wel. In grote steden delen kappers en andere specialisten op schoonheidsgebied ook steeds vaker een ruimte op in aparte salons of eigen kapstoelen. Annelieze Hijmans realiseert zoiets, samen met Patricia Visscher, na de zomervakantie ook in Papendrecht.

28 mei