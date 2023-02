Nieuw! Op de Voorstraat vind je een winkel met woonaccessoires en leuke hebbedingetjes

indebuurt.nlJip is columniste bij indebuurt Dordrecht. Ze schrijft over bijzondere, opvallende en grappige dingen die ze meemaakt. Deze keer nam ze een kijkje in de nieuwe MEES Home & Conceptstore op Voorstraat 324.

De verf is bij wijze van spreken nog nat als ik de winkel binnenstap. Het ruikt er heerlijk nieuw en het kleurrijke assortiment maakt je meteen blij.

Het assortiment

In een conceptstore is het productassortiment vaak niet meer gebonden aan één segment. Dit is ook bij MEES het geval. Mede-eigenaresse Andrea Klingler vertelt me enthousiast over het assortiment in de winkel. Het is een combinatie van Deens design, kook- en lifestyleboeken, woonaccessoires met onder andere aankleding voor de kinderkamer, vogelhuisjes, serviesgoed, glaswerk en nog veel meer leuke hebbedingetjes.

Volledig scherm De nieuwe conceptstore op Voorstraat 324, schuin tegenover het Stadhuis. | Foto: Loes van Zanten

Plek voor jonge ondernemers

MEES wil jonge ontwerpers een plekje in de winkel geven om hun creativiteit uit te dragen. Andrea: “De criteria die wij hiervoor hanteren zijn dat het kwalitatief goed moet zijn, moet aansluiten bij de winkel en wij willen er vooral een goed gevoel over hebben. Zo is er hier een leuke lijn met positieve kaarten, posters en art prints van een konijn dat Guus heet.”

Andrea woont zelf niet in Dordrecht, maar is al haar hele leven gek op de stad. In dezelfde straat als de conceptstore heeft ze al veertien jaar een bruidsmodezaak. Na met haar man jaren een kunst- en designwinkel in Vlaardingen gehad te hebben, kun je gerust zeggen dat het ondernemen in haar bloed zit.

De conceptstore kwam spontaan op haar pad. Ze sprong te hulp toen eigenaresse Maaike ernstig ziek werd. “De bruidsmodezaak gaat natuurlijk voor. We werken bij MEES met meerdere medewerkers, dus dat is goed te combineren.”

Volledig scherm Servies en glaswerk bij MEES. | Foto: Loes van Zanten

Workshops

In de toekomst worden er achterin de winkel workshops gegeven. Je kunt onder andere keramiek decoreren, stof bedrukken, bloemschikken en zelf woonaccessoires maken. Het is de moeite waard de conceptstore geregeld binnen te lopen, want Andrea houdt van een wisselende collectie.

Valentijnsroute

Duizendpoot Andrea is ook nog voorzitter van de evenementenwerkgroep POBD (promotie ondernemers binnenstad Dordrecht, red.) Tot en met 14 februari kun je ‘de Valentijnsroute’ lopen. Bij diverse winkeliers in de binnenstad staat een rode doos met daarop een cadeautje in de etalage. Heb je deze gespot? Dan kun je in de desbetreffende winkel via een kaartje, of hun socials, laten weten waarom jij dit wilt winnen. Er zijn zo’n twintig winkels die meedoen dus het is de moeite waard om op zoek te gaan naar de rode doos en je lief te verrassen.

Nieuwsgierig geworden? Neem een kijkje op de Instagrampagina van MEES.

Liefs van Jip

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Dordrecht. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!