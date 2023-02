Nieuw in Dordrecht! Tjeerd en Maud openen sappenbar Djuuz in de binnenstad

indebuurt.nlJip is columniste bij indebuurt Dordrecht. Ze schrijft over bijzondere, opvallende en grappige dingen die ze meemaakt. Deze keer sprak ze met ondernemer Tjeerd de Knijf (31). Samen met zijn vrouw Maud (26) opent hij op 1 maart hun spiksplinternieuwe sappenbar Djuuz City Juice Bar op nummer 100 in de Vriesestraat.

“Ik ben een beweeglijk type”, vertelt Tjeerd. “Op mijn veertiende had ik mijn eerste baantje in de horeca. Studeren is niet helemaal mijn ding en daarom ben ik via cruiseschepen verder in de horeca gekomen. Dit was niet meer vol te houden door een blessure en daardoor ging ik studeren op de hotelschool in Maastricht.”

Horecabloed

Hier leerde hij Maud kennen. Ze werden meteen verliefd en droomden samen over hun toekomst in de horeca. Ze kregen de kans om de hippe lunchroom No.38 City Bakery Café in de Nieuwstraat over te nemen en begonnen met de invulling van hun verlanglijstje. Tjeerd kreeg letterlijk de smaak te pakken en opende daarna een franchisevestiging van Poké Perfect in de Vriesestraat. Een plek waar je het traditionele Hawaïaanse gerecht poké bowl kunt bestellen. Maud zag haar meisjesdroom van een interieurwinkel eind 2022 in vervulling gaan. Ze opende haar eigen winkel Purper Interior naast de City Bakery. Hier vind je allerlei items voor in huis, zoals kussens, servies en vazen, maar ook sieraden.

Een nieuwe sappenbar

Het stel is flink aan het ondernemen, maar daar blijft het niet bij. Ooit opperde Maud dat er nog een sappenbar in Dordrecht moest komen. Tjeerd: “We zijn namelijk gek op gezonde sapjes en gaan graag naar Amsterdam waar je dit soort barretjes veel ziet. Hoeveel geluk kun je hebben? Tegenover mijn restaurant Poké Perfect kwam een pandje leeg en de juicebar is ineens een feit.”

Sapjes to go

Weken van schuren, verven en menukaarten ontwerpen volgden. Nu is de bar klaar om op woensdag 1 maart, middenin de voorjaarsvakantie, te openen. Het concept wordt to go. Het raam wordt opengeschoven, waarna een loket met counter verschijnt. De uitstraling is hip en fris. Voor de deur staan enkele loungestoelen en een picknickbank om even aan te schuiven met je sapje.

Op de menukaart staan smoothies, sapjes en bowls. Namen als Island Vitamins (passievrucht, kokos, en o.a. mango), Berry Boost (acai, blauwe/zwarte bes en o.a. hennep proteïne), Raw Chocolate (rauwe chocolade, avocado, banaan, lijnzaad en o.a. dadel), Gember Shot (gember, citroen en appel) komen voorbij. Alles wordt bereid op basis van vers sap. Verder kun je er ook voor een koffie en thee met iets lekkers terecht, zoals een plak bananencake of vegan brownie. Als je op postcode 3311 woont, kun je jouw sapje of bowl laten bezorgen.

Volledig scherm Lekkere sapjes bij Djuuz. | Foto: Loes van Zanten

Spannende weken

Het worden spannende weken voor Maud en Tjeerd. Ze zijn niet alleen met de opening van de juice bar bezig, maar verwachten ook hun eerste kindje. Tjeerd: “Binnenkort sta ik waarschijnlijk met een rugzakje met onze kleine erin sapjes te verkopen achter de counter.”

Als ik afscheid neem, vertrouwt hij me nog iets toe. “Ik ben net terug van een reis naar Mexico. Naar aanleiding daarvan heb ik al weer ideeën voor een Taco Bar.” Hij durft het alleen nog niet tegen Maud te zeggen. Ik geef hem als tip dat het bij een hoogzwangere vrouw inderdaad niet het allerbeste moment is om te lanceren. Maar ik verwacht dat Djuuz niet het laatste project van Tjeerd en Maud is.

Liefs Jip

Houd de Instagrampagina van Djuuz in de gaten voor leuke foto’s, openingsacties en meer.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Dordrecht. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!