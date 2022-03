Niet stemmen is nóóit het juiste antwoord

Nog altijd ben ik namelijk niet helemaal bekomen van de bedroevende opkomst. Die was met nog géén 47 procent bijna historisch laag. En nu begrijp ik dat deels best, want we komen met z’n allen uit een frustrerende (corona)periode en ook op het gebied van - ik noem maar even twee dwarsstraten - de toeslagenaffaire en de woningcrisis, heeft Den Haag zich de laatste jaren niet van haar fraaiste kant laten zien. De oorlog in Oekraïne, de dreigende taal van Poetin, alsmede het feit dat we ons, deels als gevolg van dat alles, momenteel óók nog eens blauw betalen aan de benzinepomp én dat onze energierekeningen straks naar verwachting ‘sky high’ gaan, doet ons humeur en ons vertrouwen in de toekomst zeker geen goed.