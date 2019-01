Nielson helpt bij kaartverkoop Live at Wantij

Werkstraf geëist tegen Papendrech­ter na bloederig geweld in studenten­soos

14:57 De viering van het Oktoberfest bij de Delfste studentenvereniging Sint Jansbrug in 2016 eindigde voor één student in de cel, een ander belandde in het ziekenhuis. Papendrechter Pim C. die te gast was bij de studentenclub, zou een ouderejaars met een bierpul in het gezicht hebben geslagen. Het OM eiste dinsdag een taakstraf van 120 uur tegen hem. ,,Het was een reflex”, zei de Papendrechter er zelf over.