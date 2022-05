Niek Hendrix wint kunstprijs met ‘oogstrelend’ schilderij dat vanaf nu in Dordts museum hangt

Zoveel mensen bezochten Aelbert Cuyp-tentoon­stel­ling: ‘Een van de meest populaire exposities voor Dordrechts Museum’

De tentoonstelling In het licht van Cuyp in het Dordrechts Museum trok maar liefst 80.000 bezoekers. Waarschijnlijk waren de bezoekersaantallen hoger geweest zonder corona. ,,Toch past deze expositie zeker in het rijtje van populairste tentoonstellingen.”

20 mei